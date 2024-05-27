Sinop\'ta düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasında Ahlat Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri dereceyle döndü

Spor

Sinop'ta düzenlenen okullar arası Muaythai Türkiye Şampiyonasından, Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursuna kayıtlı öğrenciler dereceyle döndü.

2023-2024 Okul Sporları Faaliyet programı kapsamında 15-18 Mayıs tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Muaythai Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan Yiğit Hamza Ulusoy 60 kiloda Türkiye 3'üncüsü olurken, Muhammed İstanbul ise 45 kiloda Türkiye 5'incisi oldu.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Türkiye derecesi alan öğrencileri Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz ile birlikte makamında kabul etti.

Öğrencileri ve antrenör öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, başarılı sporculara hediye takdim etti.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz ise kurs öğrencilerinin elde ettiği bu güzel dereceden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, sporculara başarılının devamını diledi. - BİTLİS