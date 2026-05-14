Sinop'ta spor malzemeleri törenle dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta spor malzemeleri törenle dağıtıldı

Sinop\'ta spor malzemeleri törenle dağıtıldı
14.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta "Okul Sporları Destek Programı" kapsamında malzeme teslim töreni düzenlendi.

Sinop'ta "Okul Sporları Destek Programı" kapsamında malzeme teslim töreni düzenlendi.

Sinop'ta gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak, sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve okul sporlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Okul Sporları Destek Programı" kapsamında Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde spor malzemesi teslim töreni gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TOKİ Şehit Fatih Eren Ortaokulu ile Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği spor gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Okullarımızda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin branşları, alanları farklı farklı ve çeşit çeşit. Bu branşlardaki her bir öğretmenimizin kıymeti ve değeri birbirinden daha bizim için kıymetli ve bizim gücümüzü ifade ediyor. Ne kadar çok uzmanlaşırsak, derinleşirsek eğitimde o kadar eğitimin kalitesi ve standardı yükseliyor. Okullardaki eğitimimizin velilerimizden veya sınav sisteminden de kaynaklı öncelikleri ve bundan kaynaklı da ağırlığı ve odaklaşılan alanlar farklı farklı olabiliyor. Ama Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitimin temel amacı çocuklarımızın her bakımdan gerek akademik gerekse sosyal, kültürel ve duygusal açıdan gelişmelerini, geleceğe hazırlanmalarını bütüncül bir şekilde ele almaktır. Biz de bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın özellikle sportif yönden, kültürel yönden, duygusal yönden güçlenmeleri ve kuvvetlenmeleri amaçlı spor, müzik ve güzel sanatlar çocuklarımızın, gençlerimizin cennetidir mottosuyla çocuklarımızın okul dışında da daha çok sosyalleşmeleri, bu sosyal ilişkileri kurarken üretme becerilerinin ve kabiliyetlerinin artması amaçlı ve dijital bağımlılıktan da biraz uzak durmaları amaçlı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekliyoruz. Bu desteğimizi düşünceden sahaya tatbik ediyoruz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ise, "Çocuklarımızın bedensel, sosyal ve zihinsel gelişlerine katkı sunacak önemli bir destek programı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Okul sporları destek programı çerçevesinde öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda imkan ve fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek eğitim kurumlarımıza ulaştırılan spor malzemelerinin öğrencilerimize hayırlı olmasın diliyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden biri öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan çok yönlü eğitim ortamları oluşturmaktır. Spor da bu sürecin en önemli parçalarından biridir. Spor disiplinin, kardeşliğin, takım çalışmasının ve sağlıklı yaşamanın en güçlü araçlarından biridir" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da, "Biz İl Özel İdaresi olarak her ne kadar altyapı ve üst yapı işleri, inşaat işleri gibi alanlarda hizmet veriyor gibi görünsek de insanın olduğu her alanda, insanın olduğu her noktada doğumdan ölüme insanımızın her türlü hizmetinde bulunmayı bir vecibe, bir vazife görüyoruz. Hele de bu dokunduğumuz insan kitlesi bir öğrenci ise, bir gençse onunla olmayı çok daha özel bir vazife görüyor ve onların yanında olmak istiyoruz. Çünkü bize büyük bir öğreti diyor ki bir milletin gücü, asıl gücü tankı topu, parası değil. Bir milletin asıl gücü devletine, dinine, diyanetine, milletine ve bayrağına bağlı inançlı evlatlarıdır, inançlı nesilleridir, inançlı gençleridir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okullara spor malzemelerinin teslimi gerçekleştirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinop'ta spor malzemeleri törenle dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:50:22. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta spor malzemeleri törenle dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.