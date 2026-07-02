Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Sinop'ta Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Sinop'ta Başladı

02.07.2026 17:28  Güncelleme: 18:20
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı, 39 takımın katılımıyla başladı. Rusya, İran, Benin ve Fransa'dan takımların yer aldığı turnuvada toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı 39 takımın katılımıyla başladı.

Sinop Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 25'i erkek, 14'ü kadın olmak üzere 39 takım katılıyor.

Rusya, İran, Benin ve Fransa'dan da takımların katıldığı üç gün sürecek turnuva sonunda şampiyonlu olan takımlara para ödülü verilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, bu yıl organizasyonun bir üst seviyeye taşınarak Grand Slam formatında düzenlendiğini belirtti.

Turnuvaya beklediklerinden daha fazla katılım olduğunu ifade eden Bostan, şunları söyledi:

"Organizasyonumuza yabancı ülkelerden de katılım olduğu için uluslararası nitelik de taşımaktadır. Bu organizasyonun ilimize artısı canlı yayın olması, sporculara sağladığı imkan ise olimpiyat puanı vermesi. Onun için de katılım bu sene beklediğimizden daha yüksek gerçekleşti. Rusya, İran, Benin, Fransa gibi ülkelerden bu yıl katılım sağladı. Ödül değeri toplamda 500 bin lira. Bunun 250 bin lirası kadınlara, 250 bin lirası erkeklere dağıtılacak. İlk 8 takıma para ödülü veriliyor. İlk takım büyük ödülleri ve aynı zamanda en fazla olimpiyat puanını alıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Sinop'ta Başladı - Son Dakika

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