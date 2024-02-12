Sinop'un Türkeli Mimar Sinan MTAL Öğrencileri Floor Curling Branşında Karadeniz Bölge Birincisi Oldu - Son Dakika
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Sinop'un Türkeli Mimar Sinan MTAL Öğrencileri Floor Curling Branşında Karadeniz Bölge Birincisi Oldu

Sinop\'un Türkeli Mimar Sinan MTAL Öğrencileri Floor Curling Branşında Karadeniz Bölge Birincisi Oldu

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında, Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, floor curling branşında Karadeniz Bölge birincisi oldu. Öğrenciler, Türkiye şampiyonasında Karadeniz Bölgesi'ni temsil etmeye hak kazandı.

12.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:45
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Sinop'un Türkeli Mimar Sinan MTAL öğrencileri, floor curling branşında Karadeniz Bölge birincisi oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında, floor curling branşında Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, geçen ay Sinop'ta düzenlenen yarışmada Genç Erkekler kategorisinde il birinciliği elde ederek, Karadeniz Bölge Müsabakalarında Sinop'u temsil etmeye hak kazanmıştı.

Türkeli Mimar Sinan MTAL öğrencileri, Zonguldak'ta yapılan ve 18 ilin katıldığı bölge müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak, genç erkekler kategorisinde Karadeniz Bölge virincisi oldu.

Önemli bir başarıya imza atan Türkeli Mimar Sinan MTAL öğrencileri, böylelikle 6-8 Mart tarihlerinde yapılacak olan Türkiye şampiyonası müsabakalarında Karadeniz Bölgesi'ni temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı tebrik eder, emeği geçen öğretmenlerimize, katkılarından dolayı okul yöneticilerimize teşekkür eder, takımımıza Türkiye şampiyonası müsabakalarında başarılar dileriz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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