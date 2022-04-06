Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim - Son Dakika
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Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim

06.04.2022 11:31

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Manolis Siopis'e tokat atan Kanadalı yıldız Cyle Larin özür diledi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor maçında kendisini formasından çeken Siopis'e tokat atıp kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak özür diledi.

Siopis'e tokat atan Larin'den şaşırtan savunma: Kendimde değildim

KIRMIZI KART GÖRDÜ

70'de oyuna girip 79'da atilan Larin, takımının pozisyonları yakaladığı anda kırmızı kart görerek büyük sorun yarattı. Fanatik'teki habere göre; ceza alması beklenen Cyle Larin, soyunma odasında jet hızıyla özür diledi..

"SONRADAN FARK ETTİM"

Larin'in takım arkadaşlarına ve hocasına, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dediği aktarıldı.

Siopis'e tokat atan Larin'den şaşırtan savunma: Kendimde değildim

ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ

Teknik Direktör Valerien Ismael'in, "Bunu kabul edemeyeceğim. Hareketi yaptığın oyuncudan özür dile. Beşiktaş özel kulüp. Centilmenliği ile herkese örnek olmalı" dediği ifade edildi.

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim - Son Dakika


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