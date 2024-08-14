Sipay Bodrum FK, George Puscas'ı transfer etti - Son Dakika
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Sipay Bodrum FK, George Puscas'ı transfer etti

Sipay Bodrum FK, George Puscas\'ı transfer etti

Süper Lig'e yeni çıkan Sipay Bodrum FK, tecrübeli forvet George Puscas'ı kadrosuna kattı. Puscas, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve geçtiğimiz sezon Bari'de 4 gol attı.

14.08.2024 23:16
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Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George Puscas'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nın transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Rumen George Puscas'ın transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Puscas geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Puscas, Romanya milli takım forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu." bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA

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