Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Kenan Özer ve Gökdeniz Bayraktar'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Sipay Bodrum FK, Manisa FK'nın tek golüne karşılık vermedi ve galibiyeti elde etti.

30.07.2024 20:43
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile karşılaştı.

Maça ilk yarısına atak futbolla başlayan Sipay Bodrum FK, 7. ve 29. dakikalarda Kenan Özer, 34. dakika ise Gökdeniz Bayraktar'ın golleriyle ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında ise Manisa FK, aradığı golü 48. dakikada Efe Taylan Altunkara'yla buldu.

Maçın kalan bölümünde her iki takımda yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle son buldu.

Sipay Bodrum FK, yarın sabah yapacağı antrenman sonrası Topuk Yaylası kampını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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