Beşiktaş'ın ardından Febnerbahçe'nin de kaybetmesiyle katsayı tablosunda Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.
Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada, Çekya 24.400'le 16., G. Kıbrıs 24.375'le 17., Yunanistan 24.200'le 18. sıraya yerleşirken Türkiye ise 23.900 ile 19. sıraya geriledi.
Eğer bu sezonu ilk 15'te tamamlayamazsak 2023-24'te Devler Ligi'ne 1 (playoff), Avrupa Ligi'ne 0 ve Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız.
Son Dakika › Spor › Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu - Son Dakika Spor