Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu

Bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçlardan puan çıkartan tek takım Galatasaray oldu. Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0, Fenerbahçe ise kendi sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi. Galatasaray, Marsilya'dan 0-0'lık sonuçla döndü ama bu 1 puan yetmedi. Ülkeler sıralamasında Yunanistan bizi geçti ve 1 basamak daha gerileyerek 19. sıraya geldik. Eğer bu sezonu ilk 15 içinde bitiremezsek Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz.

Beşiktaş'ın ardından Febnerbahçe'nin de kaybetmesiyle katsayı tablosunda Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi. Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada, Çekya 24.400'le 16., G. Kıbrıs 24.375'le 17., Yunanistan 24.200'le 18. sıraya yerleşirken Türkiye ise 23.900 ile 19. sıraya geriledi. 3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE Eğer bu sezonu ilk 15'te tamamlayamazsak 2023-24'te Devler Ligi'ne 1 (playoff), Avrupa Ligi'ne 0 ve Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız.

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YORUMLAR (1) ????? ???????: Ne bekliyorsunuz ki....Türkiye'deki liglerden...Basun olarak BJK,FB,GS,TR Kuruluslarindan bugune kadar Avrupada ne yapmislar.....?Bu kuluplere akitilacak Finanslari gidin Anadolu kuluplerine veya baska spor dallarina akitin... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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