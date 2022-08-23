Dicle Nehri'nde boğulma vakaları arttı, 6 bin çocuk yüzme eğitimine alındı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde boğulma vakaları arttı, 6 bin çocuk yüzme eğitimine alındı

23.08.2022 14:13

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Dicle Nehri'nde yaşanan boğulma vakalarını önlemek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi ile 6 bin çocuk yüzme eğitimi aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Dicle Nehri'nde yaşanan boğulma vakalarını önlemek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi ile 6 bin çocuk yüzme eğitimi aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinden üstünde seyretmesiyle çocuklar serinlemek için Dicle Nehri'nde yüzmeye çalışıyorlardı. Her yıl Dicle Nehri'nde onlarca boğulma vakası gerçekleşiyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Cizre Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan portatif havuz ile yüzme bilmeyen çocuklara yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimler sonucu yıl boyunca 6 bin çocuk yüzme eğitimi aldı.

Kursa katılan çocuklar yüzme eğitimine başlamadan önce eğitmenler tarafından karşılanarak özel yapılan duşluklarda duş aldıktan sonra çocuklar yüzme seviyelerine ve yaş seviyelerine göre gruplarda ayrılarak eğitimleri veriliyor. Yüzme kursuna gelen çocuklar yüzme eğitimi alıp serinlemenin tadını çıkarırken, ailelerde çocukların güvenli şekilde yüzmelerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Yüzme antrenörü Ahmet Pözüt, amaçlarının boğulma vakalarının önüne geçmek olduğunu söyleyerek, "Dicle Nehri'nde serinlemek için giren onlarca gencimizin boğulma vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından il ve ilçelerimizde 'yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile beraber Cizre'de şu ana kadar 6 bin çocuğa hitap ederek yüzme öğrettik. Bakanlığımızın bu projesi ile beraber boğulma vakalarının önüne geçmektir. Burada otizm ve engelli çocuklarımıza da yüzme eğitimi veriyoruz. Hedefimiz boğulma vakalarının önüne geçmektir" diye konuştu.

3 çocuğunu yüzme kursuna getiren Ahmet Tekin, çocuklarının güvenli şekilde yüzdüklerini belirterek yetkililere teşekkür etti. Tekin, "Çocuklarımızı buraya getiriyoruz. Yanı başımızda Dicle Nehri var, biliyorsunuz her yıl onlarca boğulma vakası gerçekleşiyordu. Biz, gerçekten tedirgindik. Meydana gelen boğulma vakalarından sonra ilgililer önlem için böyle bir proje yaptılar. Çocuklarımız artık güvenli şekilde yüzmeye geliyorlar hem de eğleniyorlar. Dicle Nehri'ne girip yüzmeleri bizi tedirgin ediyordu bu projeyle onları Dicle Nehri'nden biraz uzaklaştırdık. Her gün boğulma vakalarının duymak bizi üzüyordu Ama bu yapılan proje ile beraber çocuklarımız güzel vakit geçiriyor, yüzme öğreniyor ve serinliyor. İlgililere teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devamını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzme kursuna gelen Diljan Dalmış, "Yüzme bilmiyordum. Cizre çok sıcak ve serinlemek için yüzmek istiyordum. Hem yüzme öğreniyorum hem de arkadaşlarımla eğleniyorum. Güzel vakit geçiriyoruz. Böyle etkinliklerin ve aktivitelerin olması bizi mutlu ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Şırnak, Çocuk, Dicle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dicle Nehri'nde boğulma vakaları arttı, 6 bin çocuk yüzme eğitimine alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde boğulma vakaları arttı, 6 bin çocuk yüzme eğitimine alındı - Son Dakika
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