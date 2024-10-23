Şırnak Üniversitesi'nden Şampiyon Boksçuya Ödül

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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Nurselen Yalgettekin'i ödüllendirdi.

Yalgettekin, antrenörü Rıdvan Budak, Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Mehmet Haskul ile Rektör Prof. Dr. Alkış'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencileri Yalgettekin'in başarısından duydukları memnuniyeti dile getiren Alkış, milli sporcunun Şırnak Üniversitesini tercihinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Alkış, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, ülkemizin en güzel kampüslerimden birine sahiptir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri için her imkanı sunmaya çalışıyoruz. Kampüsümüzde kapalı spor salonumuz, tenis kortlarımız, halı sahalarımız ve çim sahamız bulunuyor. Öğrencimiz, Türkiye geneli yapılan ve 34 bin 231 kişinin katıldığı özel yetenek sınavında birinci olup, ülkemizdeki birçok yere tercih edebilecekken Şırnak Üniversitesini tercih etmesi bizi ayrıca sevindirdi. Üniversite olarak bölgemizdeki başarılı sporcuları takip edip üniversitemize kazandırmak için çaba sarf eden personelimize de teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonu Nurselen Yalgettekin artık bizim öğrencimiz, gelişimine her alanda destek olacağız. Üniversite olarak başarılı öğrencimize burs vereceğiz."

Yalgettekin de kendisine gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu ifade ederek, hedefinin üniversite adına Türkiye ve dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu anlattı.

Ziyarette, Prof. Dr. Alkış, Yalgettekin'e "altın" hediye etti.