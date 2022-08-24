Tek devre lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele ediyor. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Gruptaki diğer mücadelede ise Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020 ile Gürcistan temsilcisi Georgians Tbilisi saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika

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