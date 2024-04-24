Sivas Bölgesi Futbol Hakemleri Aynı Maçta Görev Aldı - Son Dakika
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Spor

Sivas Bölgesi Futbol Hakemleri Aynı Maçta Görev Aldı

Sivas Bölgesi Futbol Hakemleri Aynı Maçta Görev Aldı

Sivas bölgesinde futbol hakemleri Ali Selim Müşteri ve oğlu Soner Eyyüp Müşteri, Sivas Belediyespor-Çimentospor maçında aynı triyoda görev aldı. Baba ve oğul, birlikte görev aldıkları 5. maçı yönettiler.

24.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:11
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Sivas bölgesi futbol hakemlerinden Ali Selim Müşteri ile aday futbol hakemi oğlu Soner Eyyüp Müşteri, Sivas Belediyespor-Çimentospor maçında aynı triyoda görev aldı.

Sivas'ta amatör küme futbol maçları devam ediyor. A takım, U18 ve U15 Ligi müsabakalarının oynandığı Sivas'ta, klasman, il ve aday futbol hakemleri de karşılaşmaları yönetiyorlar.

Sivas il futbol hakemlerinden Ali Selim Müşteri, 4 Eylül Spor Vadisi futbol sahasında oynanan U15 Ligi'ndeki Sivas Belediyespor - Çimentospor maçında aday futbol hakemi oğluyla görev yaptı. Ali Selim Müşteri ile oğlu Soner Eyyüp Müşteri, aynı mücadelede görev alarak önemli bir deneyim yaşadılar. Bu maç, baba ve oğlunun birlikte görev aldığı 5. karşılaşma oldu.

Ali Selim Müşteri: "Tarif edilemeyecek bir duygu"

Hakem Ali Selim Müşteri, oğluyla çıktığı maçta unutulmayacak anlar yaşadığını ifade ederek, oğlunun hakemliğe merakının hakem malzemelerini görerek ortaya çıktığını söyledi. Müşteri, "Bu camiaya 2010'da başladım. Türk futboluna, Türk hakemliğine değerler katmaya devam ediyoruz. Oğlumla beraber maç yönetmek çok heyecanlı bir duygu. Tarif edilemeyecek bir duygu. Bizim hakemliğimizin sonuna yaklaşmışken oğlumuza da bu hizmeti sunmak, bir emanet olarak bırakmak istiyorum. Bayrak devretmek bizim için çok değişik. Türk hakemliğine hizmet etmesi en büyük değer, en büyük gurur diyebilirim. Kendisi başka işlerle uğraşmak yerine, spora hizmet etmesi bizim için daha da gurur verici olur. 'Hocam ben de bu işe hizmet etmek istiyorum' dedi. Biz de tabii dedik. Yaklaşık 3 aydır bu camianın içerisinde. Türk futboluna, Türk hakemliğine uzun yıllar en üst liglerde hizmet etmesini bekliyoruz" dedi.

"Müsabakaya çıkana kadar o benim oğlum"

'Maç esnasında anlaşamadığınız pozisyonlar oluyor mu?' sorusuna Ali Selim Müşteri, "Müsabakaya çıkana kadar o benim oğlum. Müsabakaya çıktıktan sonra diğer hakem arkadaşlarım nasılsa, oğlum da benim için öyle. Zaten kendisinin de camiamız içerisindeki bana hitap şekli hocam. Ben de kendisine aynı şekilde hitap ediyorum. Sahaya çıktıktan sonra anlaşamadığımız durumlarda diğer hakemlerle nasıl iletişim kuruyorsam onunla da aynı şekilde iletişim kuruyorum. Kendisinin de hataları muhakkak olacak. Futbol hata oyunu. En üst düzey liglerdeki hakemlerimiz, hocalarımız nasıl hata yapıyorsa bizler de yeni yetişenler de hata yapacak muhakkak" yanıtını verdi.

Soner Eyyüp Müşteri: "Süper Lig'e kadar yükselmeyi istiyorum"

17 yaşındaki aday hakem Soner Eyyüp Müşteri ise, "Benim için çok heyecanlı bir duygu. Çünkü babamla birlikte maça çıkmak cidden tarif edilemez bir duygu ve heyecanlı bir durum. Maçları sürekli izliyordum. Babam da şehir dışına gidiyordu maçlar için. Ben de merak sardım malzemelerden. Daha sonra ben de hakem olmak istediğimi söyledim. Aday Hakem Kursu'na katıldım. Aday hakem olarak şu an Sivas'ta görev yapmaktayım. Şu an hakemlikte Süper Lig'e kadar çıkmayı düşünüyorum. Yapabileceğime inanıyorum. Babamla anlaşamadığım konular şöyle oluyor, bazen pozisyonlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz ama daha sonra göz hareketleriyle ve saha içerisindeki iletişimimizle bunu hallediyoruz" diyerek duygularını aktardı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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