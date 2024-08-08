Sivas Demirspor Kulübü Güreşçileri Ödüllendirildi - Son Dakika
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Spor

Sivas Demirspor Kulübü Güreşçileri Ödüllendirildi

Sivas Demirspor Kulübü Güreşçileri Ödüllendirildi

Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ, Avrupa ve Türkiye'de yapılan müsabakalarda başarı elde eden güreşçileri ödüllendirdi. Kulüp başkanı, dereceye giren sporcuları kabul ederek tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

08.08.2024 11:06
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Sivas Demir spor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ, Avrupa ve Türkiye'de yapılan müsabakalarda başarı elde eden güreşçileri ödüllendirdi.

Dünyaca ünlü güreşçileri bünyesinden çıkaran Sivas, yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Bu çerçevede son yapılan Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden Sivas Demirspor Kulübü güreşçileri, memleketleri Sivas'a geldi. Kulüp başkanı Atanur Karadağ; Yunanistan, Ordu, Ankara, Kayseri, Sivas Sızır 'da düzenlenen Güreş Şampiyonlarında dereceye giren Avrupa 3'üncüsü Serdar Üngör'ü, Sızır Başpehlivanı Sertaç Üngör'ü, U11 Türkiye 3'üncüsü Ensar Üngör'ü, U13 Türkiye 3'üncüsü ve Karakucak Türkiye 2'ncisi Enes Üngör'ü makamında kabul etti.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ata sporumuzu tercih ettiniz, ülkemizi ve memleketimizi, Sivas Demirspor Kulübümüzü başarıyla temsil ettiniz. Güreş şampiyonlarında bizlere çok güzel heyecanlar yaşattınız. Bundan sonrada spor hayatınızda nice büyük başarılar elde etmenizi temenni diyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Başkan Karadağ, antrenörler Sefa Üngör, İbrahim Üngör ve Demirspor Kulübü Güreş Koordinatörü Selahattin Avşar'ı tebrik ederek başarılı sporculara ödüllerini takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas Demirspor Kulübü Güreşçileri Ödüllendirildi - Son Dakika

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