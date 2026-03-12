Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı Türkiye 4'üncüsü oldu - Son Dakika
Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı Türkiye 4'üncüsü oldu

12.03.2026 11:16
Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü oldu.

Şehit Adnan Saka Ortaokulu, Kütahya'da 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 16 takım arasından 4'üncü olarak Sivas'a döndü.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, takımlarının şampiyonluk için kararlı ve azimli bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan zorlu rakiplerini olduğunu belirten Yılmaz, "En iyi 16 takım arasından 4'üncü olmayı başaran takımımızı yürekten kutluyorum. Takımımız elde ettiği bu başarı ile voleybolda Sivas adına bir ilki de başarmış oldu. 4'üncülük kupası ile şehrimize döndü. Takımımızın Türkiye şampiyonluğu kupasını müzemize getireceğine de inanıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, sportif faaliyetlerde elde edilen başarılarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

