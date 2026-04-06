Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti

Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
06.04.2026 18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde performanslarından memnun kalmadığı Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi'yi gelecek sezon planlamalarında düşünmüyor.

Beşiktaş’ta 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde alınan sonuçtan ziyade sergilenen oyun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabrını taşırdı.

DERBİNİN FATURASI İKİ İSME KESİLDİ 

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde beklenen reaksiyonu gösteremeyen oyunculara yönelik radikal kararlar alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performanslarından büyük hayal kırıklığı duyduğu Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezonun kadro planlamasından tamamen çıkardı.

Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti

GÖKHAN SAZDAĞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe derbisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, taraftarlar tarafından da en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Gökhan, oyunda kaldığı kısa sürede 9 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı. 31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Deneyimli oyuncunun pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Bu kadar çabuk oyuncu harcarsak işimiz iş! Murillo gelene kadar Gökhan iyi oynuyordu, sonra yedek kaldı. Uzun zaman sonra ve baskı yapan FB ye karşı sonradan oyuna girince,bu kadar hata da normal. 8 12 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Sadece o ikisiyse gene bir şey değil o rakam onikiye çıkar yağma hasan boregi cengiz underi alın iki ayda süper star yaparim demişti süper stardan memnunmuymus 11 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Elindekini değerlendiremeyince çareyi göndermekle bulmuş 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
