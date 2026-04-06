Beşiktaş’ta 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde alınan sonuçtan ziyade sergilenen oyun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabrını taşırdı.
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde beklenen reaksiyonu gösteremeyen oyunculara yönelik radikal kararlar alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performanslarından büyük hayal kırıklığı duyduğu Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezonun kadro planlamasından tamamen çıkardı.
Fenerbahçe derbisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, taraftarlar tarafından da en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Gökhan, oyunda kaldığı kısa sürede 9 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı. 31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Deneyimli oyuncunun pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
