Sivas'ta Golbol Kadınlar Ligi Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Golbol Kadınlar Ligi Başladı

Sivas\'ta Golbol Kadınlar Ligi Başladı

Sivas'ta Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakaları başladı. Şampiyona Paris 2024 sürecine katkı sağlayacak.

30.09.2024 17:23
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Sivas'ta Golbol heyecanı

Uğur YİĞİT/SİVAS, - TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Kadınlar 1'inci ve 2'nci Lig müsabakaları Sivas'ta başladı.

Golbol Kadınlar lig müsabakaları için Taha Akgül Spor Salonu'nda açılış seremonisi düzenlendi. Birinci ligden 10, ikinci ligden 22 takımın yer aldığı müsabakaların seremonisine Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım açılışta Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takım oyuncularının da takımlarıyla mücadele edeceği müsabakalara Sivas'ın ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Paris'te şampiyon olmak için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, "Golbol Kadın Milli Takımımız 2016 ve 2020 olimpiyatlarında da şampiyon olmuştu. Bu doğal olarak bizlerde strese neden oldu. Şampiyon olmak kolay ama şampiyonluğu korumak çok çok daha zor" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da süreci yürütmeyi başardıklarını ifade eden Yıldırım, "Çok şükür Paris'te de takım sporlarında bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Takımımız çok iyi bir sonuçla hem de finalde İsrail'i mağlup ederek altın madalyayı almayı başardı. Sporcularımızla, teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Burada camiamızın bizlere vermiş olduğu emekler çok büyüktür, kulüplerine teşekkür ediyorum. Burada en büyük etken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu destek ve imkanlar. Bizler de bu destekleri, imkanları yerinde ve zamanında kullanarak çok şükür hedefimiz olan şampiyonluğu üçüncü kez taçlandırarak ülkemize bu mutluluğu kazandırmış olduk" dedi.

Programda, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takım oyuncularına çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. Müsabakalar, 4 Ekim Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Paris, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Golbol Kadınlar Ligi Başladı - Son Dakika

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