Sivas'ta Kadınlar Goalball 2. Lig Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Sivas'ta Kadınlar Goalball 2. Lig Müsabakaları Sona Erdi

Sivas\'ta Kadınlar Goalball 2. Lig Müsabakaları Sona Erdi

Sivas'ta düzenlenen Goalball Kadınlar 2. Lig müsabakaları tamamlandı ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu. Müsabakalara 22 takım katıldı.

04.10.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Sivas'ta düzenlenen Goalball Kadınlar 2. Lig müsabakaları sona erdi. Maçlar sonucunda Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Kadınlar Goalball 2. Lig karşılaşmaları, Sivas'ta düzenlendi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlara 22 takım katılarak kıyasıya mücadele etti.

Maçlar, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Müsabakalar sonunda Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Görme Engelliler Federasyonu As Başkanı Orhan Tanrıkulu ve Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürleri takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Kadınlar Goalball 2. Lig Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

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