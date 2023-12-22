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Sivas'ta Spor Programında Hakem Protestosu

Sivas'ta internet üzerinden yayın yapan bir spor programında yorumcuların hakem hatalarına tepki göstermek için ağızlarına bant çekerek ekran karşısına çıkmaları dikkat çekti. Yorumcular, Sivasspor ve Türk futbolunda yapılan hakem hatalarına tepki göstermek amacıyla böyle bir protesto gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sivas\'ta Spor Programında Hakem Protestosu
22.12.2023 - 12:28,
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Sivas'ta internet üzerinden yayın yapan bir spor programında yorumcuların hakem hatalarına tepki göstermek için ağızlarına bant çekerek ekran karşısına çıkmaları dikkat çekti.

Sivas'ta faaliyet gösteren Büyük Sivas Web TV'de yayımlanan Gündem Futbol programında ilginç anlar yaşandı. Spor yorumcuları ağızlarına bant yapıştırarak ekran karşısına çıktı. Yayını açanlar ilk başta anlam veremedi. Yaklaşık 1 dakika susan yorumcular, Sivasspor ve Türk futbolunda yapılan hakem hatalarına tepki göstermek için böyle bir program açılışı yaptıklarını dile getirdi. Spor programının moderatörlüğünü yapan Abdullah Yiğit, "Biz de hakemlerimizin VAR'a rağmen yaptıkları siyahla beyaz gibi hatalardan sonra yeter artık demek için böyle bir protesto gerçekleştirdik" dedi.

Yiğit, hakemlere yapılan şiddeti kınadığını ifade ederek, "Son günlerde gündemde olan hakem hataları ve hakemlerimize yapılan çirkin saldırılardan dolayı program moderatörü olarak bir şeyler yapalım dedik. Aslında bizim bunu yapmaya zorlayan da Sivas halkı oldu. Bizimle karşılaşanlar 'Hakemler Sivasspor'un canını yakıyor, neden sessiz kalıyorsunuz. Bir şeyler yapın, yönetim bir şeyler yapsın. Sizler bir şeyler yapın basın olarak' diyorlar. İnsan üzülüyor. Hakemlere yapılan şiddeti kınıyorum. Olmaması gereken şeyler ama hakemlerinde son günlerde takımların canını yaktığını gördük. Bizler de şahit olduk. Dedik bir şeyler yapılması lazım. Taraftarlar doğru söylüyor. Programa ağızımızı bantlayarak girdik. Konuşmadık, yaklaşık 1 dakika sustuk. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız 'Yeter artık' demişti. Biz de hakemlerimizin VAR'a rağmen yaptıkları siyahla beyaz gibi hatalardan sonra yeter artık demek için böyle bir protesto gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Biz de artık yeter diyoruz"

Anadolu takımlarının susturulmaya çalışıldığını söyleyen Abdullah Yiğit, "Sivasspor'un yediği 3. gol öncesine bakılması lazım. O tekmeyi büyük takımlardan oyuncularının biri öyle tekme yeseydi acaba ne olurdu. Türkiye'de. 2. bir kaos olurdu. Ama bu Anadolu takımlarına yapılan kaçıncı. Geçtiğimiz yıl ofsayttımsı gollerden tutunda, bir karış taça çıkan top devam ettirildi. Bir yerlerde Anadolu takımı susturulmaya çalışıldı. Biz de yeter artık diyoruz. O yüzden böyle bir protesto gerçekleştirdik. İnşallah bu bir milat olur. Anadolu insanı alkışladı bu kararı" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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