Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Başladı

Sivas\'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Sivas'ta başladı. Program kapsamında 3. sınıf öğrencilere genel yetenek tarama, test ve ölçümleri uygulandı. Öğrenciler, farklı alanlarda yeteneklerini sergiledi.

15.02.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" Sivas'ta başladı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 12 Şubat-16 Haziran tarihleri arasında il merkezinden 116 okul, ilçelerden 184 okul toplamda 8 bin 946 öğrencinin yapılması planlanıyor. İlkokul 3. sınıfların programın ilk aşaması olan 5. dönem genel tarama test ve ölçümleri Sivas Taha Akgül Spor Salonunda başladı.

Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 3. sınıf öğrencilere genel yetenek tarama, test ve ölçümleri uygulandı. Boy, vücut ağırlığı, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve sürat alanlarında kurulan parkurda öğrenciler yeteneklerini sergiledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement