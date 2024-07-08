Sivas\'ta U11-U13 Futbol Müsabakaları Sonuçlandı

Spor

Sivas'ta oynanan 2023-2024 Sezonu U11-U13 futbol müsabakaları sona erdi. Maçlar sonunda Sivasspor U13 takımı ve Sivasspor U11 takımı şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen 2023-2024 Sezonu U11-U13 futbol müsabakaları sona erdi. 4 Eylül Spor Vadisi suni çim sahada düzenlenen heyecan dolu maçlarda takımlar dereceye girebilmek için rakipleri karşısında ter döktü.

U13 şampiyonu olan Sivasspor U13 takımı ve U11 Ligi'nde şampiyon olan Sivasspor U11 takımlarına kupalarını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, takdim etti. U13 kategorisinde ikinci olan Sivas Belediyespor, üçüncü olan Sivas Demirspor ve dördüncü olan Yerlikayaspor'a da ödüllerini Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri verdi. U11 kategorisinde ise Özaydınspor ikinci, Sivas Belediyespor üçüncü ve Yerlikayaspor da dördüncü oldu. - SİVAS