Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak - Son Dakika
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Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

23.08.2022 15:41
Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor- Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Sivas Belediyesi tarafından tüm biletlerin alınıp, taraftara ücretsiz olarak dağıtılacağının duyurulmasının ardından bir destek de Sivas Valiliği'nden geldi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından, maça girişte tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Haydi Yiğidolar maça. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Malmö FF ile karşılaşacak Demir Grup Sivassporumuzu stadyum girişlerinde dağıtacağımız Ay-Yıldızlı Türk Bayrakları ve coşkulu tezahüratlarla destekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

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Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu
Kaynak: İHA

Malmö, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak - Son Dakika
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