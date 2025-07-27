Sivaslı Çift Kick Boksla Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Sivaslı Çift Kick Boksla Dünya Şampiyonu Oldu

Sivaslı Çift Kick Boksla Dünya Şampiyonu Oldu
27.07.2025 14:10
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Bora ve Gül Taştan çifti, kick boksta uluslararası başarılar elde etti.

Sivas'ta yaşayan Bora ve Gül Taştan çifti, stres atmak için başladıkları kick boksta başarıdan başarıya koşuyor. Eşi yardımcı antrenör Bora Taştan'ın desteğiyle Gül Taştan, Antalya'da düzenlenen Turkish Open WAKO World Cup'ta (Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası) şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sivas'ta yaşayan ve gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen Bora (45) ve Gül Taştan (42) çifti, arkadaşlarının tavsiyesiyle yaklaşık 5 yıl önce kick boks ile ilgilenmeye başladı. Yaptıkları araştırmalar sonucu Muaythai ve Kick Boks Başantrenörü Ekrem Aris ile tanışan çift, kısa sürede hem fiziksel hem de mental olarak değişim yaşamaya başladı. Kick boksu sadece bir spor değil aynı zamanda bir yaşam biçimi haline getiren ve salon dışında da uyumlarıyla dikkat çeken çift, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olarak, başarıdan başarıya koşuyor. Evde hayat arkadaşlığı yapan çift, salonda ise sporcu ve antrenör olarak çalışıyor. Başantrenör Ekrem Aris'in yanı sıra eşine yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Bora Taştan, antrenmanlar ile eşi Gül Taştan'ı turnuvalara hazırlamaya başladı. Yoğun antrenman sürecinin sonunda Gül Taştan, 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Turkish Open WAKO World Cup'ta önemli başarılara imza attı. Gül Taştan, turnuvalarda Kick Light ve Light Contact +65 Veteran Bayanlar kategorisinde derece elde ederek başarılara imza attı. Taştan çifti şimdi ise daha fazla çalışarak, daha yüksek dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Gül Taştan: "Eşimle spor yapmak bana heyecan katıyor"

Gül Taştan, eşinden olumlu yönlerini alıp yolunda ilerlediğini söyleyerek, "Eşimle beraber bu yolculuğa başlarken tek amacımız evde oturmayalım sağlıklı olalım, spor yapalım düşüncesiyle başladı. Bizim evlilik hayatımızın da birlikteliğini gösteriyor. Her alanda bizler hayatı paylaşıyoruz ama kendilerimize özel hobilerimiz de var, ayrı vakit geçirdiğimiz zamanlar da oluyor. Eşimle beraber bu sporu yapmak bize heyecan veriyor. Eşimin deneyimlerinden bir şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. Eşimden gördüğüm olumlu yönleri kendime alıp yolumda ilerliyorum. İnsanlar bu sporu yaptığımızı duyunca 'Deli misin eşinle spor yapıyorsun?' şeklinde tepkiler veriyorlar. Biz şiddete meyilli olmadığımız için sporu spor olarak görüyoruz ve burada yapıyoruz" dedi.

"Bizim için gurur verici"

Dünya birinciliği ile Sivas'a döndüğünü söyleyen Gül Taştan, "Yaptığımız sporu dışarıya taşıyayım ya da bu özgüvenle gideyim birisini döveyim mantığında olan insanlar değiliz. Eskiden özgüven eksikliğimiz vardı. Ama şu an özgüvenimiz yerinde ve kendi bedenlerimizin sınırlarını biliyor olmak bizim için gurur verici. 14-18 Mayıs Antalya'da gerçekleşen turnuva da kick light ve light contact alanlarında yarıştım. İkisinden de dünya birinciliği ile Sivas'a döndüm. Eşimle beraber orada olmak ayrı bir duyguydu. Müsabakada eşim bana hocamız ile birlikte antrenörlük yaptı. Kendileri benden daha coşkuluydu. Onların sesini kulaklarımda o kadar net duyuyordum ki o hırsla bana daha da kazanma isteği geldi" diye konuştu.

Bora Taştan: "Hem antrenörüz hem de rakibiz"

Bora Taştan ise eşinin ilk maça çıktığında duygulandığını belirterek, "Ekrem hocamız vasıtasıyla eşimle birlikte kick boks sporuna başladık. Bizim için zor bir serüvendi. Çünkü hiçbir şey bilmiyorken hocamızın yardımıyla sıfırdan belirli periyotlarda kuşakları alarak eğitimler alarak, antrenörlük aşamasına kadar bu sporu getirdik. Şu anda eşimle beraber hem antrenör hem de rakibiz. İki defa dünya kupasına katıldık. Geçen sene ve bu sene eşim katıldığı müsabakalarda dünya 1.'si oldu. Benim için çok başka bir serüvendi. Biz bunu devam ettiriyoruz daha da başarılı olmak için ileri seviyelere taşıyacağız. Yetenekleri, becerileri hocamız test ederek kuşaklara atladık. 2 seneye yakın bir sürede tüm kuşakları tamamladık. Çevremize ailemle kick boks sporu yapıyoruz dediğimizde çevremizden insan eşiyle spor yapar mı şeklinde yaklaşıyor. Güzel latifeli sohbetler oluyor bizim için. Eşim ilk maça çıktığında duygulanmıştım ve tüylerim diken diken olmuştu. Birlikte yaptığımız bir işte beni duygusal bir ortama yönlendiriyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivaslı Çift Kick Boksla Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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