Sivaslı milli halterci Minik Herkül Abdullah, 2028 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya

Sivas'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Boyu nedeniyle "Minik Herkül" olarak tanınan ve 2028 yılında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda yarışmayı hedefleyen 34 yaşındaki Abdullah, haftada 6 gün 4'er saat antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile Paralimpik Oyunları ikinciliği bulunan Abdullah, Halter ve Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Abdullah Kayapınar, AA muhabirine, 2014'te lokantada garson olarak çalıştığı sırada antrenörü Semih Ceylan'ın kendisini yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

Kariyerinde onlarca şampiyonluk bulunduğunu ve 100'e yakın madalyasının olduğunu belirten Abdullah, "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadım. Olimpiyat şampiyonluğunu kıl payı kaçırarak ikinci oldum. İnşallah onu da elde edersem daha güzel olacak. Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve Naim Süleymanoğlu gibi kendimi zirvelerde görmek, onların yanlarında efsane olmak isterim." dedi.

Başarıya hiçbir şeyin engel olmadığını dile getiren Abdullah, antrenörü Semih Ceylan nezaretinde antrenman yaptığını ifade etti.

"2028 olimpiyatlarında rekor kırmak istiyorum"

Abdullah, antrenmanda ağır kiloların altına girdiğini anlatarak, "Kendimi motive ederek geliştirmeye çalışıyorum. Çok çalışınca elhamdülillah başarı geliyor. Sürekli çalışmak önemli, yılmadan ve usanmadan çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını ve gümüş madalya aldığını anımsatan Abdullah, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk hedefiyle gitmiştim ama nasip ikincilikmiş. Biraz buruk oldu ama çok şükür bayrağımızı göklere çektirdik. İnşallah 2028 olimpiyatlarında rekor kırarak İstiklal Marşı'mızı okutacağız ve gururla ülkemize döneceğiz. Önümüzde kasım ayında Bahreyn'de yapılacak dünya şampiyonası var. İnşallah orada da dünya rekorumuzu kıracağız ve ülkemize altın madalyayı hediye edeceğiz. Elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz."

"Tek eskiğimiz olimpiyatlarda altın madalya"

Antrenör Semih Ceylan ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Abdullah'ın 1 kilogram farkla şampiyonluğu kaçırdığını anımsattı.

Hiç ara vermeden çalışmalara devam ettiklerini belirten Ceylan, "Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Olimpiyatlardan sonra Mısır'da yapılan ilk dünya şampiyonasında Abdullah şampiyon oldu ve kariyerine dünya şampiyonluğunu ekledi. Mart ayında Tiflis'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.

Abdullah'ın kariyerinde tek eksik madalyasının Paralimpik Oyunları şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Onu da 2028'de Los Angeles da yapılacak olimpiyatlarda Allah'ın izniyle alacağız. Abdullah hem spor disipliniyle hem yaşantısıyla sporcularımıza örnek oluyor. Abdullah, Paralimpik Oyunları'nda para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olma özelliğini de taşıyor. Özellikle engelli çocuğu bulunan ailelerimiz çocuklarını evlere kapatmasınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, devletimizin çok büyük tesisleri ve bu işlerle ilgilenen antrenörleri var. Çocuklarınızı yönlendirin evde kalmasınlar ve sporla hayata tutunsunlar. Buna en büyük örnek ise Abdullah."