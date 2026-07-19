Sivasspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıkları

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunlarının ardından geçiş oyunu çalışmasıyla günü tamamladı.
Yiğidolar, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS
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