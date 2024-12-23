Sivasspor 52 Gündür Kazanamıyor - Son Dakika
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Sivasspor 52 Gündür Kazanamıyor

Sivasspor 52 Gündür Kazanamıyor

Sivasspor, Samsunspor ile berabere kalarak 52 gündür galibiyet hasretini sürdürüyor.

23.12.2024 15:11
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Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, tam 52 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 52 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini sezonun 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. Son 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 3 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:

Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3

Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0 - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor 52 Gündür Kazanamıyor - Son Dakika

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