Sivasspor 58. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor 58. Yılını Kutluyor

Sivasspor 58. Yılını Kutluyor

Sivasspor, 58. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı ve tüm destekçilere teşekkür etti.

09.05.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulübü, 58. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Sivasspor, kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutluyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümü münasebetiyle paylaşım yapıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor'umuzun 58. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutluyoruz. 1960'lı yılların ikinci yarısında Türk futbolunun Anadolu'ya yayılmaya başladığı o dönemde, Sivaslıların yüreğinden doğan büyük bir sevdanın adıydı Sivasspor. O sevdadan doğan bu büyük kulüp, 9 Mayıs 1967'de resmi kimliğini kazandı. O gün bugündür, Sivas'ın bağrından kopan bu ateş, sadece sahada değil, gönüllerde de yanmaya devam ediyor. 58 yıldır duruşumuzdan asla taviz vermedik. Nice futbolcuyu Türk futboluna kazandırdık, milyonların takdirini kazandık. Adımızı Avrupa sahnesine taşıyarak, "Anadolu'dan da büyük başarı çıkar" diyenlere umut olduk. Sivasspor'umuz; mazisiyle gurur duyduğumuz, bugünüyle iftihar ettiğimiz, yarınlarına inandığımız bir değerdir. Bu yolda emeği geçen tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza, personelimize, taraftarlarımıza ve bu büyük sevdaya kalpten bağlı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Nice 58 yıllara, nice zaferlere, nice gurur tablolarına! İyi ki varsın Sivasspor." - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Sivasspor, Futbol, Medya, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 58. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor 58. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.