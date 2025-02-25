FIFA\'dan Süper Lig\'in köklü takımına 3 dönem transfer yasağı

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Süper Lig'de zor günler geçiren Sivasspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

TAKIMIN DURUMU İÇLER ACISI

Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.