Sivasspor'a 40 Milyon TL'lik Sponsorluk Anlaşması

12.08.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
Sivasspor, Sivas Belediyesi'ne ait Özbelsan A.Ş ile isim ve forma sponsoru anlaşması imzaladı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 40 milyon TL'lik destekle kulübe sponsor olduklarını duyurdu.

Sivasspor hasret kaldığı isim ve forma sponsoru müjdesini aldı. Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerin ardından belediyeye ait Özbelsan A.Ş, kulübe sponsor oldu.

Bu kapsamda Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile Sivasspor Başkan Vekili Burak Özçoban ortak bir basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Başkan Uzun, 40 milyon TL'lik destekle kulübe sponsor olduklarını duyurdu. Uzun, "Sivasspor'umuz bu seneyi 58. kuruluş yıldönümünde vefa yılı olarak ilan etti. Sivasspor'umuz 1. Lig'e düşmüş bulunmakta. Vefa yılında bizlerde Sivas Belediyesi olarak bu sene de yalnız bırakmama kararı aldık. Geçen hafta oynanan Erzurumspor FK maçında bir husus bizleri derinden etkiledi. Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'umuzun yanında yer almaya karar verdik. Sivasspor'umuz isim hakkı ve göğüs reklamı sponsorluğu almadan Erzurum'da sahaya çıktı. Bizde bunun üzerine Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'umuzu yalnız bırakmayalım ve Sivasspor'umuza destek olalım şeklinde karar aldık. Sivasspor şehrimizin en önemli markasını oluşturuyor. 2025-2026 Sezonu Sivas için bir birlik sezonudur diyoruz. Sivasspor'umuza destek olmak için bugün itibariyle tarihi bir anlaşmayı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sivasspor'umuz için hem isim hakkı, hem de göğüs reklamı sponsorluğunu Sivas Belediyesi olarak ilk kez Sivas'ın en büyük şirketi olan Özbelsan A.Ş. olarak 2025-2026 sezonu için alıyoruz. Bunun karşılığında Sivasspor'umuza 40 milyon TL'lik bir destek sağlıyoruz. Herkes elini taşın altına koymalı. Herkesi Sivasspor'a destek olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki Sivasspor gelecek sene Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Bizler Sivasspor'umuzun yanındayız. Sivaslılar Sivasspor'a sahip çıkacaklardır. Biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sponsorluk hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Burak Özçoban: "Teşekkür ediyoruz"

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Burak Özçoban ise, desteklerinden dolayı Sivas Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böyle bir günde başkanımızın takıma sahip çıktığı için bütün Sivasspor ailesi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Adem başkan göreve geldiği günden beri hiçbir zaman Sivasspor'dan elini çekmedi. İlk maça boynumuz bükük çıktık. Bunu şehrin büyüklerinin görmesi bizim için çok kıymetli. Özbelsan A.Ş.'nin takımımıza uğur getireceğine inanıyorum. Yıl sonunda da Allah izin verirse kupayı hep beraber kaldırmak istiyoruz. Yönetim ve kulüp adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

