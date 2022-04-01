Sivasspor'a Konate ve Camara şoku! - Son Dakika
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Sivasspor'a Konate ve Camara şoku!

01.04.2022 00:57
Sivasspor'a Konate ve Camara şoku!

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

Sakatlıklarla ilgili açıklama yapan Ayyıldız, "Futbolcumuz Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde; sol ayak bileğinde on ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma, yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara'ya yapılan kontrollerde ise; sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. 2 sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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