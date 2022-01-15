Sivasspor'a moral ziyareti

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfına bağlı Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi, Trabzonspor maçı öncesi Sivasspor Kulübünü ziyaret ederek, başarı diledi.

Okul Müdürü Kadir Ünsal, Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Tosun ve beden eğitimi öğretmeni Burak Vural, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'la bir araya geldi.

Otyakmaz, ziyarette, desteklerinden dolayı Ünsal ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Kadir Ünsal ise "Sivasspor, Sivas'ın bir değeri, bunun için de bizlerin bu güzel camiaya sahip çıkması gerekiyor. Trabzonspor karşılaşması öncesi bizler de takımımıza başarı diledik." dedi.

Ünsal, ziyaretin anısına Otyakmaz'a plaket verdi.