Sivasspor'a Moral Ziyareti - Son Dakika
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Sivasspor'a Moral Ziyareti

Sivasspor\'a Moral Ziyareti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor'un antrenmanını ziyaret ederek Konyaspor maçı öncesi takıma moral verdi ve destek çağrısında bulundu.

19.02.2025 14:30  Güncelleme: 14:33
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Sivas Vali Yılmaz Şimşek ile Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor'un 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek, takıma zorlu Konyaspor maçı öncesi moral verdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivasspor'un idmanını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Bahattin Eken, bazı kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve futbolcular tarafından karşılanan il protokolü, kırmızı-beyazlı ekibe Cumartesi günü Konyaspor ile oynayacağı müsabaka için başarı diledi ve tatlı ikram etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un şehre kattığı değerin öneminden bahsetti. Şimşek, "Takımımızı ziyaret ettik ve bundan sonra Süper Lig'de oynayacakları maçlar için kendilerine başarılar diledik. Futbolcularımıza tatlı ikramımız oldu, onlarla selamlaştık. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda takımız güzel neticeler alacaktır. Bu şekilde başarı çizgisini daha yukarı taşıyacaktır. Tüm futbolcularımız, teknik heyetimizle birlikte inşallah bu ziyaretimiz onlar için güzel bir motivasyon olur. Sivassporumuz şehrimizin en önemli marka değeri, hepimizin göz bebeği. Şehrimizin ortak değeri, bizi birleştiren bir unsur, Sivassporumuzun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Olumsuz sonuçlar herkesi üzüyor. Tüm Sivaslıları üzüyor. Ancak bu gayret ve çaba sadece kulüp başkanımızın, sadece belediyemizin ve valiliğimizin çabasıyla olacak bir şey değil. Bunun için tüm şehrin bir ve olması lazım. Tüm Sivaslıların, sadece Sivas'ta yaşayan değil, Sivas dışında yaşayan tüm Sivaslıların da takıma sahip çıkması lazım. Toplumun tüm dinamiklerinin, toplumun, tüm kesimlerinin, takımın yanında olması gerekiyor" dedi.

"Boş tribünler kesinlikle Sivasspor'a yakışmıyor"

Taraftarları stadyuma davet eden Şimşek, "Taraftarlarımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Tribünleri boş bırakmayalım. Tribünlerdeki yerimizi alalım. Bu boş tribünler kesinlikle Sivasspor'a yakışmıyor. İş insanlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, esnaflarımıza görevler düşüyor. Onlardan da hem maddi hem manevi destekler bekliyoruz. İnşallah bu birliktelikle, bu oluşan sinerjiyle takımımız güzel sonuçlar elde edecektir, daha güzel yerlerde olacaktır. Sivasspor'un Süper Lig'deki bu başarılı çizgisi, istikrarı devam edecektir. Takımımıza güveniyoruz. Yöneticilerimize güveniyoruz. Yeni bir hocamız var. Ona ve ekibine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra güzel neticeler alacağız ve bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Takımımıza başarılar diliyorum. Bizleri gururlandırmalarını, şehrimizi gururlandırmalarını bekliyoruz kendilerinden" diye konuştu.

Adem Uzun: "Sivasspor'a maddi destek çok daha anlamlı"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, Sivasspor'a herkesin destek olmasını vurgulayarak, "İnşallah bol puanlı maçları hep birlikte göreceğiz. Sivasspor, şehrimizin en önemli markası. Şehrimizin ortak değeri ve en önemlisi de belki siyaset üstü, en önemli yerlerden birisini Sivasspor oluşturuyor. Sivasspor aynı zamanda şehrimizin dışarıya tanıtım açısından da büyük değer ve anlam ifade ediyor. Aslında bir bacasız fabrika olduğunda özellikle ifade etmek gerekiyor. Sivassporumuza hep birlikte sahip çıkmak, tüm Sivaslıların ortak amacı olması gerektiğini ben de özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuğundan yaşlısına, iş insanından işçisine kadar herkesin Sivasspor'u kucaklayan bir yapıda olması gerçekten büyük anlam ifade ettiğini de vurgulamak istiyorum. Burada sadece iş insanlarımıza değil, odalarımıza, sendikalarımıza, siyasi partilerimize, kurum temsilcilerimize, herkese büyük görevler düşüyor. Şu an itibarıyla Sivasspor'umuzla ilgili bir sinerji oluşmaya başladı. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde özellikle Sivassporumuza destek konusunda ciddi katkılar sunulacağına inanıyoruz. Biz belediye olarak bazı çalışmalarımızı başlattık. Manevi destek çok önemli ama özellikle şu son günlerde maddi desteklerin ben çok daha anlamlı ve önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah Sivassporumuzun eskiden olduğu gibi şanlı günlerine hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar devam etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma çalışmalarıyla devam eden idmanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla çalışmaları tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'a Moral Ziyareti - Son Dakika

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