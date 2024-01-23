Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'de 22. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Antalya'ya gidecek.
Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Antalya'da karşılaşacak. - SİVAS
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