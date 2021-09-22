Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

- Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 13.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise; ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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