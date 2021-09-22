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Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

22.09.2021 16:06

- Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 13.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise; ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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