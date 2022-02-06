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Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

06.02.2022 13:45
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Bandırma'ya gidecek. - SİVAS

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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