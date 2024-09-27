Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi

Sivasspor, Başakşehir\'e 2-1 Yenildi

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

27.09.2024 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına orta açtı. Opoku'nun kafa vuruşu sol direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa vuruş yapan Figueiredo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

75. dakikada savunma arkasına sarkan Piatek, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Piatek'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Torgunboev, pasını kale önüne aktardı. Bu noktada aldığı topla kaleciyi geçen topu Menig meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

86. dakikada ön alan baskısıyla topu kapan Menig'in ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Ziya Erdal dk. 90), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Menig dk. 76), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Azizbek Turgunboev dk.45), Rodrigues (Bekir Turaç Böke dk. 76), Koita

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Mustafa Can Tetik, Emirhan Başyiğit, Muhammed Kiraz

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Hamza Güreler dk. 78), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Ömer Faruk Beyaz dk. 89), Crespo, Figueiredo (Berkay Özcan dk.72), Serdar Gürler (Pereira dk. 72), Piatek (Keny dk 89)

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Patryk Szysz, Djalo, Emre Kaplan,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Menig (dk. 82) (Sivasspor), Figueiredo (dk. 43 ve 49) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Berat Özdemir, Ba, Deniz Türüç, Hamza Güreler (Başakşehir) - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:17:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement