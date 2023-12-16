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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü
16.12.2023 - 15:22,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA
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