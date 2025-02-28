Sivasspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, taktik programlarla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başakşehir ile Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
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