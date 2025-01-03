Sivasspor Belek\'te Antrenman Yapıyor

Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya Belek'te gerçekleştirilen kampın 8. gününde, teknik direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
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