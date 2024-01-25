 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Ali Şansalan - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma 28 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Sivasspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Ali Şansalan
25.01.2024 - 15:52,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Sivasspor - Beşiktaş müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Ali Şansalan, Sivasspor, Beşiktaş, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Ali Şansalan - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Ali Şansalan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement