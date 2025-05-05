Sivasspor - Bodrum FK Maç Biletleri Satışta

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 158 lira, maraton alt ve üst tribün 58 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü 58 lira olarak belirlendi. Misafir tribün bileti ise 75 lira olarak açıklandı.

2005 doğumlu ve sonrası (20 yaş ve altı) taraftarlar ise Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ile maraton alt ve üst tribünleri için ücretsiz bilet alabilecek.