Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, 4 kaleli minyatür kale oyun oynayan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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