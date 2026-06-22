Sivasspor'da Başkan Adayı Arayışı Sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Başkan Adayı Arayışı Sürüyor

Sivasspor\'da Başkan Adayı Arayışı Sürüyor
22.06.2026 20:06
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Sivasspor'un genel kurulunda başkan adayı çıkmadı, divan kurulu valilikle görüşecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yaklaşık 1 ay önce kulübün yönetimini geçici olarak devralan divan kurulu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile görüşme kararı aldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda konuşan divan kurulu başkanı Ali Yavuz, 19 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine tüzük gereği yeni yönetim seçilemediği için kulübün yönetimini geçici olarak devraldıklarını anımsattı.

Yaklaşık 1 aylık süreçte yoğun bir tempo içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yavuz, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yönetimde yer almak isteyen birçok iş insanıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Yavuz, "Burada en büyük olay başkan seçilmesi, başkan seçildikten sonra yönetimin oluşacağını düşünüyorum. Salonun dolu olması Sivasspor'un sahipsiz olmadığını gösteriyor, Sivasspor'a sahip çıkanlar burada hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

"Kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz"

Mutlaka bir yönetim oluşacağını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir süreç var, bugün bir liste çıkmazsa bile biz süreci tamamlamış olacağız. Sayın Valimizle yarın görüşeceğiz ve bundan sonra onun alacağı karar doğrultusunda yürüyeceğiz. Sivasspor'un yanlış noktalara gitmesi, kayyum gibi isimlendirilmeler noktasına götürülmesi yanlış. Bugün çözülmese bile bu işin çok kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz."

Ali Yavuz, Rey Manaj ve bazı oyuncuların takımdan ayrıldığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını da vurgulayarak, "Sivasspor'da hayat devam ediyor, profesyonel ekip işin başında. Maddi anlamda biraz sıkıntılarımız olduğu için bazı bocaladığımız noktalar oldu ama diğer konular hepsi devam ediyor. Yeni sezonun hazırlıkları da yapılıyor." diye konuştu.

"Başkan adayları var"

Sivasspor Kulübünü internet sitesi üzerinden yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Yavuz, süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yavuz, 100'ün üzerinde iş insanıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Başkan adayları var ama bazı sıkıntılar var, yönetim oluşturma noktasında sıkıntılar oluşuyor. Mutlaka bu başkanlardan bir tanesi en kısa sürede kulübün başına geçecek." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da Başkan Adayı Arayışı Sürüyor - Son Dakika

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