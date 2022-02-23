Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

23.02.2022 14:48

- Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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