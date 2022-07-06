DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kampın 8'inci gününde Bolu 'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise dar alanda pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da hazırlıklar tek idmanla devam etti - Son Dakika

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