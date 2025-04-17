Sivasspor\'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanda oyuncular, taktik maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS