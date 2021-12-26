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Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor! - Son Dakika

Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor!

26.12.2021 11:44
Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz ve Hakan Arslan, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor! - Son Dakika
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