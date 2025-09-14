Sivasspor\'da Kaza: Altyapı Futbolcularından İki Taburcu, Biri Hastanede

Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Sarıyer maçı sonrasında kulüp tesislerine dönerken kaza geçiren altyapı futbolcularından ikisinin taburcu olduğunu, birinin de tedavisi hastanede devam ettiğini ve kısa süre içinde taburcu olacağını söyledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da Başkan Gökhan Karagöl, Sarıyer maçının ardından kaza yapan altyapı sporcularının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karagöl, "Dün akşam Sarıyer karşılaşmamızın ardından altyapı sporcularımızın da içinde bulunduğu aracın yaşadığı trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür. Çok şükür ki kazada yaralanan üç evladımızdan ikisi tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Bir evladımızın ise tedavisi hastanede sürmekte olup, kısa süre içinde taburcu olmak üzeredir. Evladımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum. Bu süreçte sporcularımızın ve ailelerinin yanında olan yöneticilerimize, sağlık ekiplerine ve desteklerini esirgemeyen camiamıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SİVAS