Sivasspor\'da Sakatlık Problemi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Taşdemir, artan sakatlıkların kadro oluşturmayı zorlaştırdığını belirtti.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yedi haftayı geride bıraktıklarını, o günden bu güne takım içinde artıları da eksileri de olduğunu söyledi.

Takım olarak 10'uncu sıraya kadar geldiklerini belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"İlk defa play off potası ile aramızda üç puan fark var. Fakat her geçen gün fazlalaşan sakatlarımız var. İdmana çıkmadan önce bir sakatımız daha oldu. Uğur Çiftçi'de bu hafta aramızda olmayacak. En can alıcı maçlara geldiğimiz zaman sakatlıklar yoğunlaştı. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz."

Taşdemir, zorlu bir deplasmana gittiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manisaspor karşılaşmasında bizim için en doğru kadroyu kuracağız. Belki bazı taşları yerinden oynatabiliriz. Bu mümkün gibi gözüküyor. İnşallah kulübümüz, takımımız ve bizim için doğru hamleler olur. İnşallah oradan kazanıp, ya da yenilmeden geliriz. Yarışın içinde olamaya devam ederiz. İlk geldiğim gün söyledim. Ben buraya üç, dört tane oyuncuya güvenerek gelmedim. Bütün takıma güvenerek geldim. Bugün onlar yok, oynamayan arkadaşlar takımda olacaklar. Bu arkadaşlar bu fırsatı hem kendileri, hem de bizim için iyi değerlendireceklerdir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz."

Rey Manaj'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Taşdemir, "Rey Manaj'ın tedavisine başlandı. 4 ile 6 hafta arası kesin yok gibi gözüküyor. Manaj'ın son iki üç maça yetişme çabası var. Maçlarda çok enterasan, bu hafta bitiyor. Ondan sona milli ara var. Ondan sonra tekrar üç maç üst üste oynayacağız. Öyle olduğu zamanda Manaj bir ok maçı kaçırmış oluyor. Belki en kötü son 2 maça yetişebilir. Bizde inşallah o güne kadar yarışın içinde yer alırsak, play-off'ta bizim için yep yeni bir güç olur." diye konuştu.

Taşdemir, bir gazetecinin 'Takımda neden çok fazla sakatlık oluyor?' sorusunda şunları kaydetti:

"Takımımızda sezon başından bu yana çok sakatlık oluyor. Sakatlık yaşamayan hiç kimse yok. Bu durumlar normal değil. Ama bunları biz eşeleyecek bir durumumuz da yok. Sadece bir ayda 7 tane maç üst üste gelmesi biraz ağır da gelmiş olabilir. Zeminlerden de şikayet var. Sadece bizim zeminlerimiz değil. Diğer oynadığımız kulüplerin mesela Serik maçından sonra sakatlıklarımız arttı dikkat ederseniz. Çünkü beton gibi bir sahada oynadık. İskenderun'daki saha kısmen iyiydi ama sertlikleri olunca bunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Ama sadece şunu söyleyebilirim, ben bu fikstür yoğunluğundan ve aynı oyunculara çok fazla rotasyona gitmeden aynı oyuncularla oynatma zorunluluğundan dolayı da bu sakatlıkların olduğunu düşünüyorum."

Maç hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerde gerçekleştirilen idman ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın Kayseri'ye giderek havayolu ile Manisa'ya geçecek. Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti

21:16
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:23:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Sakatlık Problemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.