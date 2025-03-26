Sivasspor\'da Sakatlık Raporu

Sivasspor'da sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten sakat futbolcuların durumu ile ilgili sağlık raporu yayınlandı. Sivasspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Fode Koita'nın yapılan MR görüntülemesinde sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Sakatlıkları devam eden Samba Camara, Emrah Başsan ve Noah Sonko Sundberg'in tedavileri devam ediyor. Sakatlıklarını atlatan Azizbek Turgunboev ve Achilleas Poungouras ise takımla birlikte antrenmanlara başladı." - SİVAS