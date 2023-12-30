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Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile kulüp yönetimi arasında yapılan toplantı sonucunda ayrılık kararı alındı. Çetin'in istifa etmek istediği ve yönetimin bu kararı kabul ettiği belirtildi. 42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında 19 maça çıktı ve 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

30.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 15:20
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Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

YÖNETİM İSTİFASINI KABUL ETTİ

Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti. Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

ÇETİN'İN SİVASSPOR KARNESİ

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

Sivasspor\'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Kaynak: İHA
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